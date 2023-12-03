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Дома в Tvereciaus seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Zaliesius, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Zaliesius, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
ERZHIP НЕКОТОРЫЕ ( IGNAL RAJ. ) ТОЛЬКО 50 М. ИЗ ЭРЖИПА. ОЖИДАНИЕ СЛОВА С ЗДАНИЕМ И СЕЛЬСКОХО…
€46,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Tvereciaus seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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