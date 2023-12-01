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Дома в Turgeliu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Таборшики, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Таборшики, Литва
Площадь 286 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ЗА ДВА МАКСИМУМА, КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ И ПАТОГИ ДЛЯ ЖИЗНИ ДОМ-СОДИ С EBRD – 627.28 …
€349,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Turgeliu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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