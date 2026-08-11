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Коммерческая недвижимость в Tryskiu seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 395 м² в Tryskiai, Литва
Коммерческое помещение 395 м²
Tryskiai, Литва
Площадь 395 м²
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО - ПРОИЗВОДСТВО - СТОРОЖНЫЙ ПРЕМИУМ Адрес: Bokšto g. 19, Trakai,…
$54,487
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Коммерческое помещение 1 149 м² в Pabalve, Литва
Коммерческое помещение 1 149 м²
Pabalve, Литва
Площадь 1 149 м²
Этаж 1
Продаются коммерческие помещения, расположенные в районе Тельшяй. В миле отсюда. Помещения м…
$52,169
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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