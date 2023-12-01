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Коммерческая недвижимость в Tryskiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Pateklenai, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Pateklenai, Литва
Площадь 431 м²
Этаж 1
€330,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая в Pabalve, Литва
Коммерческая
Pabalve, Литва
Площадь 1 149 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения на продажу в Тельшяйском районе. Буду думать за км. Помещения могут б…
€49,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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