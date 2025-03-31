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Жильё в Tryskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Pabalve, Литва
Квартира 3 комнаты
Pabalve, Литва
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/2
Квартира на продажу в 3 человека со вспомогательными зданиями и участками возле озера БАЛВИО…
$16,249
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Параметры недвижимости в Tryskiu seniunija, Литва

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