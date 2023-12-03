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Жильё в Truskavos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Petkunai, Литва
Дом с Furnace heating
Petkunai, Литва
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
ДОМ В СЕТИ РАДЖОН, ЧЕТВЕРТЫЙ ИЗ ПЕТКСА. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПАТЬ ПРИМЕРЫ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Ста…
€35,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Truskavos seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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