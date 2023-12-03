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Жильё в Troskunu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Nakonys, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Nakonys, Литва
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
МЫ ХОТИМ В НЕКОТОРЫХ, VOS 5 KM. МЫ ХОТИМ УКАЗАТЬ ТРОПИКАЦИИ, НЕ В ИСПОЛНЕНИИ ЛЮБОГО КЛЕЯ, ВЫ…
€42,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Troskunu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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