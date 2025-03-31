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Дома в Тракседское староство, Литва

1 объект найдено
Дом в Traksedis, Литва
Дом
Traksedis, Литва
Площадь 564 м²
Количество этажей 1
Просторный дом с широкими возможностями на продажу в районе Шилале Продается 563,95 кв.м. м…
$61,542
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Параметры недвижимости в Тракседское староство, Литва

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1111 голосов