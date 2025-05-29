Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Tirksliu seniunija
  4. Жилая

Жильё в Tirksliu seniunija, Литва

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Voveriai, Литва
Дом
Voveriai, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продажа армейских построек в ВМЕТЕРС, РЕСИДЕНЦИЯ Здание подходит для различных мероприятий …
$66,102
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Дом в Pievenai, Литва
Дом
Pievenai, Литва
Площадь 346 м²
Количество этажей 2
Продается ферма Mažeikiai r. Pievėnai. Основная деятельность холдинга: молочное и молочное ж…
$797,783
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Дом в Tirksliai, Литва
Дом
Tirksliai, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продажа улыбок с проекцией домовладения, авторизация и паматы! В доме планируется иметь тамб…
$72,751
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Tirksliu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти