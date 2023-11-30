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Земельные участки в Тельшяйский район, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки в Lieplauke, Литва
Земельные участки
Lieplauke, Литва
ОТБОР 30 ARS СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЕРМАНТИ СЕЛД РАДЖ, ГИРД К. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ • Адрес – П…
€1,500
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Земельные участки в Тяльшяй, Литва
Земельные участки
Тяльшяй, Литва
2Ha FOREST AGRICULTURAL земельный участок на продажу в Льехеде, Telškis r. self. ОБЩАЯ ИНФО…
€25,000
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Земельные участки в Gaudikaiciai, Литва
Земельные участки
Gaudikaiciai, Литва
ПОЗЖЕ РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ НА ПУТИ САМОГО ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес: Tiles, Sedos g. 44A Площадь: 6,67…
€198,000
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Земельные участки в Тяльшяй, Литва
Земельные участки
Тяльшяй, Литва
SELLING 2.3 HA EARTH LAST SECTION OF THE MAP OF THE MAP OF THE SELD, IRKINES K. GENERAL INF…
€9,500
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Capital
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Земельные участки в Варняй, Литва
Земельные участки
Варняй, Литва
Окруженный природой, 16а. Участок продается в красивом природном парке Варны, в городе Варна…
€4,800
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Capital
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