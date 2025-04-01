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Дома с гаражом в Тельшяйский район, Литва

1 объект найдено
Дом в Тяльшяй, Литва
Дом
Тяльшяй, Литва
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
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$106,096
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Параметры недвижимости в Тельшяйский район, Литва

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