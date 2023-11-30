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Дома в Тельшяйский район, Литва

4 объекта найдено
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Тяльшяй, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Тяльшяй, Литва
Площадь 247 м²
Количество этажей 2
€177,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Тяльшяй, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Тяльшяй, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
„ ВИД В ГОРОДЕ ПРАВ “ DONELIC G. ERDVUS ДОМ САМОЙ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ, ХОТИТ…
€109,500
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Capital
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Дом в Unguriai, Литва
Дом
Unguriai, Литва
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
ВЫБЕРИЛ НЕКОТОРЫЙ ТУРИЗМ ДО СВЕТА ЭКДЖЕРА! СОДИБА В КОНКРЕТНОМ ХРИСТЕ ЦЕЛИ КРАСОТЫ. ЭТО ОДН…
€1,20 млн
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Capital
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Дом с Furnace heating в Тяльшяй, Литва
Дом с Furnace heating
Тяльшяй, Литва
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
ЕДИНЫЙ ОДИН ИЗ САМОГО В ПРОДАЖЕ С АУТЕНТИЧЕСКИМИ ЗДАНИЯМИ В ТЕЛЕ. СОДИ ВОС ДЛЯ 80-ЛЕТНЕГО ТЕ…
€171,000
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Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Тельшяйский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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