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Квартиры в Тельшяйский район, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом в Тяльшяй, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с интернетом
Тяльшяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Этаж 2/5
ПРОДАЕТСЯ, ТЕПЛО, СВЕТ 2 КОМНАТЫ. КВАРТИРА 2- AME В ВЫСОКОМ СКАЗКЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Располо…
€26,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Тельшяйский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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