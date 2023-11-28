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Коммерческая недвижимость в Telsiu miesto seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Тяльшяй, Литва
Коммерческая
Тяльшяй, Литва
Площадь 1 204 м²
Количество этажей 1
Свиноферма на продажу (в настоящее время пуста). Ферма может содержать 1 000 свиней одноврем…
€70,000
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Capital
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