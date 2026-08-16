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Коммерческая недвижимость в Telsiu miesto seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 71 м² в Тяльшяй, Литва
Коммерческое помещение 71 м²
Тяльшяй, Литва
Площадь 71 м²
Этаж 2
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОРРЕКЦИЙ!!! Административные помещения площадью 71,40 кв.м. с …
$78,137
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Коммерческое помещение 1 204 м² в Тяльшяй, Литва
Коммерческое помещение 1 204 м²
Тяльшяй, Литва
Площадь 1 204 м²
Количество этажей 1
Свиноферма на продажу (в настоящее время пуста). Ферма может содержать 1 000 свиней одноврем…
$70,069
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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