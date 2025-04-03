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Дома с гаражом в Taurakiemio seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом в Guogai, Литва
Дом
Guogai, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
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$43,580
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Дом в Arlaviskes, Литва
Дом
Arlaviskes, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продано СОДО ХУЗЕХОЛД с 8.83 Вторую природу ARLAVICKES - деревня недалеко от NEMUNO и KAUNAS…
$52,895
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Дом в Uzupiai, Литва
Дом
Uzupiai, Литва
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
285.30 sq.m. House in Kaunas district surrounded by nature with 26.7 acres of land! Just a f…
$70,679
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Параметры недвижимости в Taurakiemio seniunija, Литва

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