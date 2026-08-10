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Дома в Taurakiemio seniunija, Литва

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5 объектов найдено
Дом в Piliuona, Литва
Дом
Piliuona, Литва
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Садовый дом "Pramprojektas", Piliuonos k., Valio g. 46 Основная информация: • Участок - 12 …
$85,648
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Дом в Piliuona, Литва
Дом
Piliuona, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
SALES SODO в зоне Регионального парка участников рынка Ищете мир, природу и место для отдых…
$51,637
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Дом в Piliuona, Литва
Дом
Piliuona, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
ИНВЕСТИЦИЯ ВАШЕГО БУДУЩЕГО ДВУХ ДОМОВ С ЖИДКОЙ СТРАНОЙ 8-этажный участок с двухэтажным садо…
$64,423
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Dobilija, Литва
Дом
Dobilija, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Сражаться с резиденцией домохозяйки в спасении моря молока. Только 26 км. Дом полностью обор…
$247,959
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Дом в Guogai, Литва
Дом
Guogai, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
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$45,474
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Параметры недвижимости в Taurakiemio seniunija, Литва

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