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Дома в Taurakiemio seniunija, Литва

8 объектов найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Uzupiai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Uzupiai, Литва
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
285,30 кв.м. ДОМ В СОВЕТЕ РАЙОН ЕСТЕСТВЕННЫЙ В АПСУПТИИ С РАЗДЕЛОМ 26,7 АРС! VOS WAY MINUTES…
€79,999
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Дом с Furnace heating в Leonavas, Литва
Дом с Furnace heating
Leonavas, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажный садовый дом с участком 12,34 акра, в Арлавишке, Каунасский район. Тихо…
€31,000
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Дом с балконом, с гаражом, с интернетом в Vycius, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с интернетом
Vycius, Литва
Площадь 249 м²
Количество этажей 1
ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ERDMS, HIGH LUBS, ОДИН ВЫСОКИЙ ДОМ С БОЛЬШИМ КИЕМ, ТЕРАСОЙ, ПУРТЕЛЕМ И BEAU…
€459,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Piliuona, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Piliuona, Литва
Площадь 36 м²
Количество этажей 2
⁇ , ÖMODED LOVE И ADVIEWED SOD В PILLION В тихом сообществе садов. Отличное место для тех,…
€33,000
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Vycius, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Vycius, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ - ИЗГОТОВЛЕННЫЕ OES В ГОРОДЕ СОВЕТА. В Живых Винах МЕСЯЦЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕД…
€229,000
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Дом в Vycius, Литва
Дом
Vycius, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
ПОЗЖЕ ПАТАМУЛЯТА КЛАССА B ЖИВОЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ И ДЛИННАЯ СТАТИЯ. Участок расположен в зоне …
€45,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Vycius, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Vycius, Литва
Площадь 419 м²
Количество этажей 2
Продается 419 кв.м. дом с 60,13 а. участок Pilloon st.Вайшвыдава, Каунас ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МЕС…
€216,000
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Дом с газовым отоплением в Piliuona, Литва
Дом с газовым отоплением
Piliuona, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ОБОРУДОВАНИЕ ИНДИЦИРОВАННЫХ ПУТИ, ERDVUS И СВЕТ БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ 2 В СТРАТЕГИЗИРОВАННОМ В П…
€220,000
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Параметры недвижимости в Taurakiemio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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