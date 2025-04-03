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Коммерческая недвижимость в Taurakiemio seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 93 м² в Leonavas, Литва
Коммерческое помещение 93 м²
Leonavas, Литва
Площадь 93 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (МАГАЗИН) С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТОКОМ В РАЙОНЕ КАЙСИАДОРИ, КРУОНИ…
$20,702
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Рейтинг 4.9 / 5:
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