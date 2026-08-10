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Дома в Tauragnai eldership, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Ruzgiskes, Литва
Дом
Ruzgiskes, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Упорядоченная и уютная усадьба, окруженная природой, ждет новых хозяев. Живописное место в д…
$277,646
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Дом в Klykiai, Литва
Дом
Klykiai, Литва
Площадь 764 м²
Количество этажей 2
Уникальный уютный и современный центр событий и отдыха на берегу озера, окруженный зрелым ле…
$1,71 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Tauragnai eldership, Литва

Недорогая
Элитная
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