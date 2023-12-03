Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Tauragnai eldership

Жильё в Tauragnai eldership, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Klykiai, Литва
Дом с Furnace heating
Klykiai, Литва
Площадь 764 м²
Количество этажей 2
Новые хозяева ждут уникальный уютный и современно оборудованный центр для проведения меропри…
€1,60 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Tauragnai eldership, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти