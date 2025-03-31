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Дома с гаражом в Taurages seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Pajuris, Литва
Дом
Pajuris, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ 1-ЭТАЖНЫЙ ДОМ С МАНСАРДОЙ В ДЕРЕВНЕ ПАЮРИО. Паюрис — деревня в Таурагском районе, …
$42,884
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Параметры недвижимости в Taurages seniunija, Литва

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