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Дома в Taurages seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Lapurvis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Lapurvis, Литва
Площадь 31 м²
Количество этажей 1
ДОМ МЭА СОДО ДЛЯ СОДЫ ГЛАВНАЯ ПРЕИМУЩЕСТВО: - Сад расположен на берегу пруда Блэкпул, Таура…
€24,500
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Jatkanciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Jatkanciai, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
SODY С 30 ARS LAND SECTION в JATKANKS, KLEVES G. 2 Усадьба на продажу с землей 30-го века Ta…
€32,500
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Taurages seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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