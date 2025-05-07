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Дома с гаражом в Таурагском районе, Литва

2 объекта найдено
Дом в Таураге, Литва
Дом
Таураге, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Selling an individual 2 -storey house of peace G., Taurage The state provides support when …
$155,892
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Дом в Скаудвиле, Литва
Дом
Скаудвиле, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
A 195.27 sq.m house with a 6 -acre plot, outbuilding and garage for sale in Skaudvilė! Large…
$76,116
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Таурагском районе, Литва

Недорогая
Элитная
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