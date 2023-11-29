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Коммерческая недвижимость в Таурагский район, Литва

6 объектов найдено
Коммерческая с Local boiler-room в Mazonai, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Mazonai, Литва
Площадь 590 м²
Этаж 1
€270,000
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Capital
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Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с кухней в Таураге, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с кухней
Таураге, Литва
Площадь 1 260 м²
Этаж 3
€1,95 млн
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Таураге, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Таураге, Литва
Площадь 2 390 м²
Этаж 1
€510,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Скаудвиле, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Скаудвиле, Литва
Площадь 237 м²
ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ МНЕНИЯ О ЦЕНТРИРОВАНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПОСЛЕДНЕГО ПАТАЛЬНОГО ПАТУРА В ЦЕНТРЕ Г…
€115,000
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Коммерческая с Local boiler-room в Lauksargiai, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Lauksargiai, Литва
Площадь 359 м²
Этаж 1
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПАТАЛП САМОЛЕТА С ЗЕМЛЕЙ 13.18 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАТОГНОЕ СОЦИАЦИЯ ПЕРЕД ПАТ …
€22,000
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Коммерческая с мебелью, с кухней, с Shower в Griezpelkiai I, Литва
Коммерческая с мебелью, с кухней, с Shower
Griezpelkiai I, Литва
Площадь 906 м²
Этаж 1
НАБЛЮДЕН НЕКОТОРЫЙ ТУРИЗМНЫЙ СОД ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ I K. WINDING SEN. TAGES R. SAV. Усадьба наход…
€1,50 млн
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