Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Таурагский район
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Таурагском районе, Литва

;
3 объекта найдено
Коммерческое помещение 972 м² в Таураге, Литва
Коммерческое помещение 972 м²
Таураге, Литва
Площадь 972 м²
Этаж 1
Подписано 972 КВ. M. COMMERCIAL BUILDINGS WITH 31 A OWN SHORT VETERINARY G., DURATION Ищете…
$915,851
Оставить заявку
Коммерческое помещение 590 м² в Mazonai, Литва
Коммерческое помещение 590 м²
Mazonai, Литва
Площадь 590 м²
Этаж 1
Продажа зданий с низким, низким К., продолжительностью Р. Сав. АВТОСЕРВИСС, ВЕСТЕРНАЯ И АДМИ…
$313,012
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 40 м² в Таураге, Литва
Коммерческое помещение 40 м²
Таураге, Литва
Площадь 40 м²
Этаж 1
Продажа БОСТИЧЕСКОЙ ВОДЫ ДЛЯ БИЗНЕС-ИДЕИ ДУРАЦИОННОГО МЕСТА, ОДНАКО Г. 16А Ищете эксклюзивн…
$17,473
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти