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Жилье в Таурагском районе, Литва

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Таураге
3
3 объекта найдено
Дом в Таураге, Литва
Дом
Таураге, Литва
Площадь 406 м²
Количество этажей 2
Продажа CRASSICAL GLASS, QUALITY, 2 A NAM DURATION MIESTE Дом находится в жилом районе Берг…
$475,314
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Дом в Таураге, Литва
Дом
Таураге, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИВИСТОК В ГРЕЦЕ И ЮНОШЕМ СИТЕ Домашнее приватное пространство, виды…
$37,402
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Capital
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Квартира 3 комнаты в Таураге, Литва
Квартира 3 комнаты
Таураге, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
В ЦЕНТРЕ ЦИКУМСТО был салютован лучший из 3-х каскадеров. Бывшие принципы: - многоквартирны…
$91,148
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Параметры недвижимости в Таурагском районе, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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