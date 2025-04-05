Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Taujenu seniunija
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Taujenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 7 500 м² в Baleliai, Литва
Коммерческое помещение 7 500 м²
Baleliai, Литва
Площадь 7 500 м²
Площадь почти 12 га на продажу со зданиями в самом центре Литвы (район Укмерг, Виллидж Вишко…
$721,767
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов