Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Svirku seniunija

Жильё в Svirku seniunija, Литва

дома
3
3 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой в Purvenai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Purvenai, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
€80,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Dvaryksciai, Литва
Дом с Furnace heating
Dvaryksciai, Литва
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ С 15 РАЗДЕЛОМ ОБЛАСТИ И Острыми ЗДАНИЯМИ НА ПУТИ ОБЪЕКТОВ, БАКИНЕТЫ --------…
€29,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating в Maciunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating
Maciunai, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается бревенчатый дом в деревне Мачунас, Свирк, в районе Пресвятой Богородицы. Дом двух …
€15,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Svirku seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти