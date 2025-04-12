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Жильё в Sventezerio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Stebuliai, Литва
Дом
Stebuliai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Усадьба продается в районе Лаздиджай, в деревне Чудо! Ищете место для отдыха, сельского хоз…
$32,953
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Дом в Mikyciai, Литва
Дом
Mikyciai, Литва
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продажа источников в лайоне, Сеа 34 Вы ищете мир и естественное окружение? Эта хорошо обору…
$55,099
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Параметры недвижимости в Sventezerio seniunija, Литва

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