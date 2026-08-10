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Коммерческая недвижимость в Svencioniu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 806 м² в Швянчёнис, Литва
Коммерческое помещение 2 806 м²
Швянчёнис, Литва
Площадь 2 806 м²
Необорудованные помещения продаются в отличном месте, Lentupio g. 49, Švenčionys. Здание окр…
$40,406
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