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Коммерческая недвижимость в Svencioniu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Sventa, Литва
Коммерческая
Sventa, Литва
Площадь 807 м²
Этаж 2
Продается 807 кв.м. бывший магазин - столовая в Святом Селе, в Благословенном районе. ПРЕИМ…
€15,000
в месяц
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Capital
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