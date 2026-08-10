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Жилье в Svencioniu seniunija, Литва

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Швянчёнис
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6 объектов найдено
Дом в Kniceriske, Литва
Дом
Kniceriske, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продажа ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕТУРЫ В КОММПЛЕТНЫХ "Семейных ЭСТЕРОВ" ВАША ДОРОГА ОАЗАСНАТУРА - ВСЯ…
$126,364
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Дом в Bajorai, Литва
Дом
Bajorai, Литва
Площадь 123 м²
ПРОДАЕТЬСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ, В ОЧЕНЬ ХОРОШОМ СОСТОЯНИИ ДОМ С ПРОСТОРНОЙ ЖИЛОЙ И БОЛЬШОЙ ПРИСТРОЙ…
$147,520
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Дом в Швянчёнис, Литва
Дом
Швянчёнис, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Истязание, принятие жизни в течение всех лет, с канной Эффа Идеальный вариант для второго ви…
$126,222
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TekceTekce
Дом в Zadvarninkai, Литва
Дом
Zadvarninkai, Литва
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Усадьба с прудом, полностью отремонтированный дом, сауна, банкетно-танцевальный зал, сад для…
$202,878
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Квартира 3 комнаты в Швянчёнис, Литва
Квартира 3 комнаты
Швянчёнис, Литва
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
Продажа 3-х объектов строительства во Свете Возврат денег Швенчионис – уютный и зеленый го…
$75,239
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Дом в Швянчёнис, Литва
Дом
Швянчёнис, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Продажа жилья в центре событий! Тем, кто хочет жить комфортно и просторно, при этом имея воз…
$136,359
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Типы недвижимости в Svencioniu seniunija

дома

Параметры недвижимости в Svencioniu seniunija, Литва

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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