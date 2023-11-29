Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Швенчёнский район

Земельные участки в Швенчёнский район, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки в Prudiske, Литва
Земельные участки
Prudiske, Литва
€600,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Подбродзье, Литва
Земельные участки
Подбродзье, Литва
ПРОДАЖА DOWNLOBAL PERMANY 2,37 ГА, 1,90 ГА СВЕТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •А…
€20,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Punzionys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Punzionys, Литва
€29,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Швянчёнис, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Швянчёнис, Литва
В ПИСЬМЕНЕ УСТОЙЧИВОГО, ЛАЗДИКА, 50.0 НЕКОТОРЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫТИЕМ ДОМА. РАЗДЕЛ ОБЗОРА ДЛЯ…
€40,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти