Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Швенчёнский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Швенчёнском районе, Литва

4 объекта найдено
Дом в Sena Pasamine, Литва
Дом
Sena Pasamine, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Отправили ДЕНЬ С ДОМОВЫМИ СТОЯНИЯМИ В СИЗО СВИТЦЕРЛЯНДИИ! В Старом городе Пашамина, в Швенчи…
$45,588
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Швенчёнеляй, Литва
Дом
Швенчёнеляй, Литва
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Просторный и светлый 5-комнатный дом в ул. Бержу, Швенчионелия. Дом удовлетворяет потребност…
$68,381
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Адутишкис, Литва
Дом
Адутишкис, Литва
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Индивидуальный дом площадью 217 кв.м. продается в ул. Клеву, Паланга. Просторный 5-комнатный…
$273,525
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Швянчёнис, Литва
Дом
Швянчёнис, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Истязание, принятие жизни в течение всех лет, с канной Эффа Идеальный вариант для второго ви…
$125,365
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Швенчёнском районе, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти