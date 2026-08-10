Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Швенчёнский район
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Швенчёнском районе, Литва

;
4 объекта найдено
Коммерческое помещение 3 274 м² в Sariai, Литва
Коммерческое помещение 3 274 м²
Sariai, Литва
Площадь 3 274 м²
Этаж 1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ, КОММЕРЧЕСКОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ, СТРАТЕГИЯ В ПОДДЕРЖАЮЩИ…
$113,601
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 767 м² в Naujadvaris, Литва
Коммерческое помещение 767 м²
Naujadvaris, Литва
Площадь 767 м²
Этаж 1
Усадьба усадьбы Науджадварис, расположенная в районе Швенчионис, до сих пор имеет оставшиеся…
$346,632
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Коммерческое помещение 104 м² в Швенчёнеляй, Литва
Коммерческое помещение 104 м²
Швенчёнеляй, Литва
Площадь 104 м²
Этаж 1
ЖЕЛАЕМ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕМИСЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГМБХ! Стратегически отличное местоположение прода…
$113,969
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Коммерческое помещение 2 806 м² в Швянчёнис, Литва
Коммерческое помещение 2 806 м²
Швянчёнис, Литва
Площадь 2 806 м²
Необорудованные помещения продаются в отличном месте, Lentupio g. 49, Švenčionys. Здание окр…
$40,406
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти