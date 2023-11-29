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Литва
Коммерческая
Швенчёнский район
Коммерческая недвижимость в Швенчёнский район, Литва
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3 объекта найдено
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Коммерческая
Laukiai, Литва
3 274 м²
1
ВЫБОР ЗВУКОВОЙ ВЫБОР, КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ДОРОГЕ С…
€140,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Naujadvaris, Литва
767 м²
1
Усадьба усадьбы Ньюадвари в праздничной зоне до сих пор имеет уцелевшие элементы аутентичнос…
€470,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая
Sventa, Литва
807 м²
2
Продается 807 кв.м. бывший магазин - столовая в Святом Селе, в Благословенном районе. ПРЕИМ…
€15,000
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Агентство
Capital
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