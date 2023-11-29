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Коммерческая недвижимость в Швенчёнский район, Литва

3 объекта найдено
Коммерческая в Laukiai, Литва
Коммерческая
Laukiai, Литва
Площадь 3 274 м²
Этаж 1
ВЫБОР ЗВУКОВОЙ ВЫБОР, КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ДОРОГЕ С…
€140,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением в Naujadvaris, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с газовым отоплением
Naujadvaris, Литва
Площадь 767 м²
Этаж 1
Усадьба усадьбы Ньюадвари в праздничной зоне до сих пор имеет уцелевшие элементы аутентичнос…
€470,000
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Capital
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Коммерческая в Sventa, Литва
Коммерческая
Sventa, Литва
Площадь 807 м²
Этаж 2
Продается 807 кв.м. бывший магазин - столовая в Святом Селе, в Благословенном районе. ПРЕИМ…
€15,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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