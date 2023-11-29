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Литва
Жилая
Швенчёнский район
Жильё в Швенчёнский район, Литва
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5
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Дом с Local electricity
Velykamiskis, Литва
480 м²
2
ПРОДАВАЯ ,,, Самоусадьба Три озера,, ЕСТЕСТВЕННАЯ АПСУПТИЯ В АНТ-ЭКДЖЕР КРАНТО SODYBA SAU …
€600,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Purvenai, Литва
138 м²
1
€80,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Подбродзье, Литва
4
77 м²
1/5
ЭРДВУС И ПРОЦЕДУРА 4 КОМНАТЫ С БАЛКОНОМ В ПАБРАДЕРЕ. Квартира на окраине города Пабло, в оче…
€89,900
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Подбродзье, Литва
3
67 м²
2/4
€99,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Подбродзье, Литва
2
38 м²
2/3
€62,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Подбродзье, Литва
2
52 м²
3/4
€85,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Швянчёнис, Литва
174 м²
2
СОДЕЙСТВУЕТ ЖИТЬ ВСЕ ГОД ДО ЕСПЧАНТОВ ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ СОДИ С ДВУМЯ ЖИЗН…
€138,000
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Capital
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Дом с центральным отоплением
Skrupiske, Литва
337 м²
1
Коммерческий участок на продажу с кейтерингом в Милкини, ул. Хорошие инвестиции - помещения …
€59,500
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Швянчёнис, Литва
83 м²
1
SODY HOUSE НА ПРОДАЖУ В АПСУПТИ, МЫ В НЕДИДЕЛЬ СУМИЛЬ НЕКОТОРЫЕ, С PURTIMI И ОБОРУДОВАНИЕ В …
€69,900
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Naujadvaris, Литва
767 м²
1
Усадьба Усадьба Ньюадвар в районе Санкт-Петербурга до сих пор имеет уцелевшие элементы подли…
€470,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Швянчёнис, Литва
4
82 м²
3/5
ERDVUS 4 НОМЕРА КУПИТЬ, С ВХОДНОЙ БАЛКОН. В светлой и уютной квартире продумана каждая дета…
€75,000
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Briziai, Литва
171 м²
2
0,96 га усадьбы на берегу Нери, окруженной лесом, всего в 40 км от Вильнюса! Откройте для с…
€300,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Адутишкис, Литва
217 м²
2
Индивидуальный дом площадью 217 кв. М на продажу в Мейпл-стрит, Лентвар. Просторный 5-комнат…
€240,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Швенчёнеляй, Литва
192 м²
2
ОПИСАНИЕ Просторный, хорошо оборудованный 5-комнатный дом у реки Жеймена в Шончяоне с ферме…
€110,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Швянчёнис, Литва
80 м²
1
Продается бревенчатая усадьба в уютной деревне Требут возле Пресвятой Богородицы. Эта усадьб…
€9,000
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Дом с Furnace heating
Dvaryksciai, Литва
184 м²
1
ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ С 15 РАЗДЕЛОМ ОБЛАСТИ И Острыми ЗДАНИЯМИ НА ПУТИ ОБЪЕКТОВ, БАКИНЕТЫ --------…
€29,000
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Capital
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Дом
Padubinge, Литва
81 м²
1
В НЕКОТОРЫХ ПАДЮБЛЕ, НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОЛЬКО ПОДДЕРЖАННЫХ ДОМА С РАЗДЕЛОМ 4,28 ГА Метро –…
€59,000
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Capital
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Дом
Подбродзье, Литва
80 м²
1
SODY SODY В ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ МЕСТЕ, ДО ПАТ-РОУСА Усадьба находится в прекрасном месте - всего…
€36,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Sena Pasamine, Литва
160 м²
2
€45,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating
Maciunai, Литва
62 м²
1
Продается бревенчатый дом в деревне Мачунас, Свирк, в районе Пресвятой Богородицы. Дом двух …
€15,000
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Capital
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