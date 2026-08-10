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Жилье в Швенчёнском районе, Литва

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Швянчёнис
3
11 объектов найдено
Дом в Kniceriske, Литва
Дом
Kniceriske, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продажа ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕТУРЫ В КОММПЛЕТНЫХ "Семейных ЭСТЕРОВ" ВАША ДОРОГА ОАЗАСНАТУРА - ВСЯ…
$126,364
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Дом в Zadvarninkai, Литва
Дом
Zadvarninkai, Литва
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Усадьба с прудом, полностью отремонтированный дом, сауна, банкетно-танцевальный зал, сад для…
$202,878
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Дом в Адутишкис, Литва
Дом
Адутишкис, Литва
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Индивидуальный дом площадью 217 кв.м. продается в ул. Клеву, Паланга. Просторный 5-комнатный…
$278,233
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Швянчёнис, Литва
Квартира 3 комнаты
Швянчёнис, Литва
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
Продажа 3-х объектов строительства во Свете Возврат денег Швенчионис – уютный и зеленый го…
$75,239
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Дом в Bajorai, Литва
Дом
Bajorai, Литва
Площадь 123 м²
ПРОДАЕТЬСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ, В ОЧЕНЬ ХОРОШОМ СОСТОЯНИИ ДОМ С ПРОСТОРНОЙ ЖИЛОЙ И БОЛЬШОЙ ПРИСТРОЙ…
$147,520
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Дом в Швянчёнис, Литва
Дом
Швянчёнис, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Истязание, принятие жизни в течение всех лет, с канной Эффа Идеальный вариант для второго ви…
$126,222
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Дом в Sena Pasamine, Литва
Дом
Sena Pasamine, Литва
Площадь 745 м²
Количество этажей 2
Уютная и современная усадьба с отличным комплексом отдыха ждет новых хозяев, которые хотят и…
$1,03 млн
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Дом в Швенчёнеляй, Литва
Дом
Швенчёнеляй, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
6 кв.м. дом на продажу в Швенчионелиях. Опрятный, в древности, но хорошо оборудованный и ка…
$63,206
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Дом в Naujadvaris, Литва
Дом
Naujadvaris, Литва
Площадь 767 м²
Количество этажей 1
Усадьба усадьбы Науджадварис, расположенная в районе Швенчионис, до сих пор имеет оставшиеся…
$346,632
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Дом в Швенчёнеляй, Литва
Дом
Швенчёнеляй, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Отправляем дом с фамильными постройками в Славхтерхаусы! В Швенчионяйском районе, 86 кв.м. ч…
$15,651
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Дом в Швянчёнис, Литва
Дом
Швянчёнис, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Продажа жилья в центре событий! Тем, кто хочет жить комфортно и просторно, при этом имея воз…
$136,359
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Типы недвижимости в Швенчёнском районе

дома

Параметры недвижимости в Швенчёнском районе, Литва

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