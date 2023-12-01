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Дома в Svencioneliai eldership, Литва

2 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Швенчёнеляй, Литва
Дом с Furnace heating
Швенчёнеляй, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
ОПИСАНИЕ Просторный, хорошо оборудованный 5-комнатный дом у реки Жеймена в Шончяоне с ферме…
€110,000
в месяц
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment в Sena Pasamine, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Sena Pasamine, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€45,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Svencioneliai eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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