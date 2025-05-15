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Коммерческая недвижимость в Svencioneliai eldership, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 104 м² в Швенчёнеляй, Литва
Коммерческое помещение 104 м²
Швенчёнеляй, Литва
Площадь 104 м²
Этаж 1
ЖЕЛАЕМ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕМИСЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГМБХ! Стратегически отличное местоположение прода…
$133,278
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