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Квартиры в Svencioneliai eldership, Литва

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Швенчёнеляй, Литва
Квартира 4 комнаты
Швенчёнеляй, Литва
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Продается большая 4-комнатная квартира в полностью отремонтированном доме. LOWER PARDAVIMIM…
$31,434
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Параметры недвижимости в Svencioneliai eldership, Литва

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов