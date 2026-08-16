Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Švenčionėliai eldership
  4. Жилая

Жилье в Svencioneliai eldership, Литва

;
дома
3
3 объекта найдено
Дом в Sena Pasamine, Литва
Дом
Sena Pasamine, Литва
Площадь 745 м²
Количество этажей 2
Уютная и современная усадьба с отличным комплексом отдыха ждет новых хозяев, которые хотят и…
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Швенчёнеляй, Литва
Дом
Швенчёнеляй, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
6 кв.м. дом на продажу в Швенчионелиях. Опрятный, в древности, но хорошо оборудованный и ка…
$63,206
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Швенчёнеляй, Литва
Дом
Швенчёнеляй, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Отправляем дом с фамильными постройками в Славхтерхаусы! В Швенчионяйском районе, 86 кв.м. ч…
$15,651
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Svencioneliai eldership, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти