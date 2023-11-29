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Земельные участки в Sveksnos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Kalkiske, Литва
Земельные участки
Kalkiske, Литва
IN THE RAMIO LOCATION, 4.6397 HA RECREATIVE LAST LAND SEN, JOMANTS K. WITH DALIMIN FOREST M…
€29,990
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Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Stankiskiai, Литва
Земельные участки
Stankiskiai, Литва
Lithuania, Šilutė district, Švėkšna municipality, Stankiškiai village. Land for sale with an…
€250,000
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Агентство
Memelhaus
Языки общения: English
Realting.com
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