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Коммерческая недвижимость в Sveksnos seniunija, Литва

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Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Коммерческое помещение 178 м² в Шяуляй, Литва
Коммерческое помещение 178 м²
Шяуляй, Литва
Площадь 178 м²
Этаж 1
$258,542
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Коммерческое помещение 178 м² в Шяуляй, Литва
Коммерческое помещение 178 м²
Шяуляй, Литва
Площадь 178 м²
Этаж 1
$258,542
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Коммерческое помещение 66 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 66 м²
Каунас, Литва
Площадь 66 м²
Этаж 2
$74,642
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Коммерческое помещение 788 м² в Getautiske, Литва
Коммерческое помещение 788 м²
Getautiske, Литва
Площадь 788 м²
Этаж 2
$106,013
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Коммерческое помещение 209 м² в Onuskis, Литва
Коммерческое помещение 209 м²
Onuskis, Литва
Площадь 209 м²
Этаж 1
$97,359
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Коммерческое помещение 1 005 м² в Алитус, Литва
Коммерческое помещение 1 005 м²
Алитус, Литва
Площадь 1 005 м²
Этаж 1
$854,595
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Коммерческое помещение 480 м² в Eigirdziai, Литва
Коммерческое помещение 480 м²
Eigirdziai, Литва
Площадь 480 м²
В самом центре города, в стратегически удобном и оживленном месте, в отреставрированном доме…
$862,644
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Коммерческое помещение 16 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 16 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 16 м²
Этаж 1
$17,250
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Коммерческое помещение 53 м² в Каунас, Литва
Коммерческое помещение 53 м²
Каунас, Литва
Площадь 53 м²
Этаж 3
INDICATING ADMINISTRATIVE PATALPOS, NETICAL EVENTS ACTIVITIES! BUILDING IN THE ITEM IN THE B…
$81,552
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Коммерческое помещение 71 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 71 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 71 м²
В уникальной и быстро развивающейся части города Вильнюс, ул. д. 13, продается нежилое помещ…
$43,269
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Коммерческое помещение 294 м² в Панявежис, Литва
Коммерческое помещение 294 м²
Панявежис, Литва
Площадь 294 м²
Этаж 1
$131,246
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Коммерческое помещение 545 м² в Вильнюс, Литва
Коммерческое помещение 545 м²
Вильнюс, Литва
Площадь 545 м²
FOR SALE 544 SQ.M. ADMINISTRATIVE PREMISES IN A STRATEGICALLY ATTRACTIVE LOCATION. There are…
$891,089
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