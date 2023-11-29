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Квартиры в Sveksnos seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock в Sveksna, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock
Sveksna, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
€30,500
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Sveksnos seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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