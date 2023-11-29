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Жильё в Sveksnos seniunija, Литва

3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock в Sveksna, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock
Sveksna, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
€30,500
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Paulaiciai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Paulaiciai, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
€149,900
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Inkakliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Inkakliai, Литва
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО ERDVI 169,44 КВ.М. ЧАСТЬ НАМО ВКЛЮЧЕТ К., ЯРГЕЛЬ Г. 2 81,88 кв. М. 3-комнатная кварт…
€33,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Sveksnos seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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