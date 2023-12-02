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Дома в Sveicarijos seniunija, Литва

5 объектов найдено
Дом в Gulbiniskiai, Литва
Дом
Gulbiniskiai, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
€115,000
в месяц
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Bagdonava, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Bagdonava, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
ВЫБРАН ДОМ, В КОТОРОМ МЫ МОЖЕМ ЖИТЬ ЗЕМЛЮ. ЖИВОЙ ДОМ БАРТОНЫ. SODE ДЛЯ ЛЕСА!!! ВЫБОР ВНИМАНИ…
€46,500
в месяц
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Gulbiniskiai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Gulbiniskiai, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
4 КОМНАТА С КОТИРОВКАМИ SKLYP И 4-RIOM РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 4 КОМНАТЫ КОТЕДЖ - В МЕСТЕ…
€174,999
в месяц
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Kurmagala, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Kurmagala, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
В КАРКАСЕ ЛЕСИСТОСТЬ СОДЫ - ЭТО СОДОВЫЙ ДОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ! ФИНАЛ, НЕЗАВИСИМЫЕ …
€89,000
в месяц
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Bagdonava, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Bagdonava, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
МЕЙНИЧЕСКИЙ ДОМ СОДО В ДРУЗЬЯХ НА МЕСТЕ ПРОЦЕССА И САБЛЕЙ. ДОМ В СООБЩЕСТВЕ БАРТОН-СОДОВ ( J…
€35,000
в месяц
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Capital
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Параметры недвижимости в Sveicarijos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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