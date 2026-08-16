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Жилье в Sveicarijos seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Switzerland, Литва
Квартира 4 комнаты
Switzerland, Литва
Число комнат 4
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Современный А++ класс, 107 м2 одноэтажные квартиры в двухместном доме с ~5-8 барными участка…
$286,232
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Capital
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Параметры недвижимости в Sveicarijos seniunija, Литва

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