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Дома в Svedasai eldership, Литва

2 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Vikonys, Литва
Дом с Furnace heating
Vikonys, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
€53,900
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Vikonys, Литва
Дом с Furnace heating
Vikonys, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
СОДИ ДЛЯ ЖЕЛАНИЯ ИМЕТЬ ВАШУ ЛИЧНУЮ КОМНАТУ РАМПЛИ ОЭС. Усадьба находится в живописном месте,…
€39,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Svedasai eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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