Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Surviliskio seniunija
  5. Дома

Дома в Surviliskio seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Kalnaberze, Литва
Дом с Furnace heating
Kalnaberze, Литва
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
€25,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с With furniture, с Domestic equipment, с Furnace heating в Kalnaberze, Литва
Дом с With furniture, с Domestic equipment, с Furnace heating
Kalnaberze, Литва
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
СОДЫБА - ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОСТРОЙКОЙ И 40 АРА СЕКЦИИ Р. СУРВИЛИАН СЕН. КАЛНАБЕРС К…
€24,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating, с With bathhouse в Uzupe, Литва
Дом с Furnace heating, с With bathhouse
Uzupe, Литва
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
ПРОДАННЫЙ ДОМ ОДНОГО ВЫСОКОГО СО СВЕТОМ ЗЕМЛИ G., ДЛЯ ПЕРЕВОРОТА K., ВЛАСТЬ R. ОБЪЕКТ ДЛЯ ПР…
€29,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Surviliskio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти