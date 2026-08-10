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Жилье в Surviliskio seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Sirutiskis, Литва
Квартира 3 комнаты
Sirutiskis, Литва
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/5
Подчинен общему типу в креслах Содо Джи. Предварительное соглашение или соглашение! Адрес -…
$47,178
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Дом в Sirutiskis, Литва
Дом
Sirutiskis, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
3-комнатный каменный жилой дом в деревне Сирутшкис продается и находится под наблюдением, вс…
$69,123
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Surviliskio seniunija, Литва

Недорогая
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