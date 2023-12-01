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Земельные участки в Sunsku seniunija, Литва

1 объект найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Bliudziskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Bliudziskiai, Литва
ПОТОК 3 РЫНКА ГОДНИЦЫ ОСНОВНОЙ ДОРОЖНОЙ МАРИИ - ВИЛЛИОНАЛЬНЫЙ. СДЕЛАЙТЕ ВЕСЬЕ, МОЖЕТ ИЗМЕНИТ…
€195,000
в месяц
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