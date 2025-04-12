Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Mokolu seniunija
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Mokolu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Моколай, Литва
Дом
Моколай, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Ухоженный дом площадью 79,84 кв.м. м. фермерский дом 131,9 а. участок, недалеко от озера Жув…
$61,811
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Mokolu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов