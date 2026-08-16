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Дома в Suginciai eldership, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Spieciunai, Литва
Дом
Spieciunai, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продайте свой дом с небольшим количеством 4,48 га сельскохозяйственной продукции в новостях!…
$68,868
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Capital
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Дом в Ancenai, Литва
Дом
Ancenai, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продажа качественного жилого помещения на карриаже Эфера, Бутитатик К., Молетас Р. Он с под…
$637,348
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Suginciai eldership, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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