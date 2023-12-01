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Жильё в Suginciai eldership, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с With furniture, с Furnace heating в Mazeikiai, Литва
Дом с балконом, с With furniture, с Furnace heating
Mazeikiai, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
83 КВ ОТНОСИТСЯ К. М ДОМ ДО ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ С РАЗДЕЛОМ МОЛИДОВ, НИЗКИХ ! SODY RANDASED В АП…
€72,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Suginciai eldership, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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