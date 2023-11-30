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Земельные участки в Suderves seniunija, Литва

9 объектов найдено
Земельные участки с Geodesic measurements в Судерве, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Судерве, Литва
Сельскохозяйственный участок на продажу возле Судерве - Правильные формы - Основное использ…
€21,000
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Земельные участки в Zakariskes, Литва
Земельные участки
Zakariskes, Литва
€14,500
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Земельные участки в Riese, Литва
Земельные участки
Riese, Литва
4,14 га сельскохозяйственный участок для продажи в Вильнюсе, старый suderv4s, Vabal k. Земе…
€33,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Zakariskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Zakariskes, Литва
1.60 ГА СЮЖЕТ СКЛИП В НАХОДКЕ НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ ! LIBER С UPEL СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ…
€15,000
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Земельные участки в Судерве, Литва
Земельные участки
Судерве, Литва
5 земельных участков под недвижимость для продажи (Нижняя часть использования земли: Уникаль…
€14,900
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Земельные участки с подведенным электричеством в Izabeline, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Izabeline, Литва
ПОТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА. ЭЛЕКТР СКЛИП. Участок в живописном мес…
€29,000
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Земельные участки в Putiniskes, Литва
Земельные участки
Putiniskes, Литва
Продажа земельных участков под Вильнюсом, в селе Путин. Земельные участки граничат с потоком…
€38,720
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Земельные участки в Zakariskes, Литва
Земельные участки
Zakariskes, Литва
€16,000
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Земельные участки в Lauryniskes, Литва
Земельные участки
Lauryniskes, Литва
€19,000
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